Tudi Kitajci začenjajo ponujati storitve

Zdaj, ko se življenje po dveh mesecih strogih omejevalnih ukrepov počasi vrača v bolj normalne tirnice, so svoje storitve začeli ponujati tudi pripadniki kitajske skupnosti. V tem času se je marsikdo vprašal, kako to, da je veliko kitajskih trgovin z živili in restavracij z dostavo na dom zaprtih? Mnogi v Trstu živeči Kitajci so namreč svoje prodajalne in restavracije zaprli sočasno s prvo državno uredbo o omejitvi gibanja. S ponedeljkovim rahljanjem ukrepov pa so ponovno zaživele nekatere kitajske prodajalne z nujnimi izdelki in restavracije z jedmi za seboj.

V Ul. Ghega, kjer sta ena ob drugi dve trgovini z azijsko hrano, smo prodajalce vprašali, kako to, da so bili dolge tedne zaprti, čeprav bi bile trgovine z živili lahko ves časa karantene odprte. Nezaupljivi do našega vprašanja so odgovorili, da je pač treba spoštovati zakone. Ko smo jih opozorili, da je v njihovem primeru zakon dopuščal delovanje, so odgovorili, da se jim je zdelo samoumevno zapreti trgovino, saj bi s svojim odprtjem lahko prispevali k širjenju novega koronavirusa.

Podobno so povedali tudi v trgovini Yu-Mart, v kateri med drugim prodajajo tudi čistila, se pravi artikle, ki jih je bilo mogoče prodajati tudi v času popolnega zaprtja. Na blagajni, ki je s prav posebno pregrado, plastično zaveso, ločena od strank, je upravitelj na kratko rekel, da so bili pač zaprti, ker je tako določala vladna uredba. Ko smo želeli nadaljevati z vprašanji, kar z masko na obrazu ni niti malo hvaležno delo, saj je brez nasmeha na ustih težko kombinirati prijaznost, hkrati pa biti sposobni vztrajati pri svojih željah, nas je sogovornik prijazno odslovil.

V zadnjih dveh mesecih je bilo mogoče na prste ene roke prešteti tudi kitajske restavracije, ki so dostavljale hrano na dom. Po zadnjem rahljanju ukrepov so gostinci začeli odpirati svoje dejavnosti. V restavraciji Cina - Cina, ki se nahaja v Ul. Brunner v neposredni bližini Drevoreda XX. septembra, so nam povedali, da so z dostavo na dom začeli šele potem, ko je začela veljati zadnja vladna uredba. Za zaprtje so se odločili zaradi osebne odgovornosti, saj so dobro vedeli, kako nevaren je novi koronavirus. Sin lastnika restavracije, ki je želel ostati anonimen, je dejal, da so lokal zaprli, ker so jim sorodniki s Kitajske povedali, kako nevarno je vse, če se ne spoštujejo strogi omejevalni ukrepi.

Za zaprtje so se odločili tudi v restavraciji Cina Express pri Sv. Jakobu, ki strankam ponuja samo dostavo na dom ali hrano za s sabo. To pomeni, da bi lahko delali tudi v času najstrožje karantene. A tudi ta kitajska družina se je odločila drugače. In se odpovedala delu in zaslužku. Zakaj? Lastnik, na katerega smo naleteli med čiščenjem lokala, ki ga bodo spet odprli v ponedeljek, nam je rekel, da se jim je zdelo normalno zapreti, saj se lahko le s tem, da se ostane doma, zajezi epidemija.

Eden redkih lokalov, ki je od izbruha epidemije ponujal svoje storitve, je restavracija Lina pri. Sv. Jakobu, v kateri pripravljajo tipične kitajske raviole. Edino zgovorno osebo smo srečali prav v tej restavraciji. Kuharica nam je dejala, da so hrano na dom dostavljali le zvečer in da so v zadnjih dveh mesecih delali relativno dobro. Na vprašanje, zakaj je bilo toliko kitajskih trgovin z živili, čistili in drugimi artikli, ki se jih je smelo prodajati, zaprtih skoraj dva meseca, je odgovorila, da zato, ker se njeni rojaki bojijo. »Veste, mi smo že pred izbruhom epidemije v Italiji dobro vedeli, kaj pomeni ta virus. Bili smo na vezi s sorodniki na Kitajskem, ki so bili praktično zaprti v lastnih domovih. Nikamor niso smeli iti,« je rekla sogovornica.

Da je med zahodnjaki in Kitajci velika razlika v interpretaciji prepovedi in omejitev, je razložila Nataša Gombač, predstavnica kitajskega združenja Nihao Panda. »Kitajci se dobro zavedajo, da je širjenje novega koronavirusa mogoče preprečiti le s karanteno. Po naravi so ubogljivi. Če jim nekdo nekaj ukaže, to upoštevajo. Zahodnjaki bodo zelo hitro planili, ko se gre za osebne pravice in tisto, kar mislijo, da si zaslužijo. Kitajci bodo raje naredili, kar je nujno, in potrpeli, v poslušanju avtoritete. Doma bodo ostali, dokler izhod z doma ne bo postal varen,« je značajske razlike med zahodnjaki in Kitajci lepo ponazorila sogovornica.