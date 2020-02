Tudi med tržaškimi Slovenci veje nestrpnost do migrantov

Tržaški sistem razpršenega sprejemanja prosilcev za azil, ki sta ga vztrajno in dosledno gradila italijanski solidarnostni konzorcij ICS in tržaška škofijska Karitas, predstavlja živ dokaz, da se družbeno vključevanje in sožitje obrestujeta bolj kot strah pred namišljeno drugačnostjo. Odtenke zgledne mreže in vsebino samega pojma pomoči migrantom, ki so do Trsta pripešačili po dolgi in mučni Balkanski poti, sta na trak ujela pisatelj in režiser Marko Sosič ter urednica Marija Brecelj. Nastal je tako prvi slovenski radijski dokumentarec Deželnega sedeža RAI za Furlanijo - Julijsko krajino z naslovom Migranti – tako blizu, tako daleč. Prvemu od treh delov bomo lahko prisluhnili na valovih Radia Trsta A v soboto, ob 18. uri.

Avtorja sta na terenu poizvedovala, kakšno je trenutno stanje.

K temi sta pristopila večplastno. Podala sta se namreč v kraje, kjer se dan za dnem uresničuje to pomembno poslanstvo. Stopila sta do sedeža konzorcija ICS in tržaške škofijske Karitas, azilnega doma Malala pri Fernetičih, Slovenskega dijaškega doma Srečka Kosovela, kjer v sklopu programa Ptički brez gnezda sprejemajo mladoletne tuje državljane brez spremstva in do Mednarodne hiše žensk, kjer prirejajo tečaje italijanščine za migrante. Pogovorila sta se bodisi z begunci kot s predstavniki pristojnih ustanov, prostovoljci in skrbniki. Intervjuvala pa sta tudi mimoidoče, da bi zaznala njihova čustva in občutja.