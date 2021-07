Tudi Milje dobile svoj vodomat

Nekoč je bil izvir, v sodobni družbi je vodomat. Danes dopoldne so tudi Miljčani dobili svoj večji avtomat za pitno vodo, ki žejne domačine in domačinke sprejema v Ulici D’Annunzio 9 pred občinsko telovadnico, kjer trenutno deluje tudi cepilni center. Občina Milje je »mestni izvir« – kot na njem piše tudi v slovenščini – postavila v sodelovanju z družbo AcegasApsAmga oziroma podjetjem Adriatica Acque, ki ga je izdelalo. Pot je bila dolga in vse prej kot samoumevna, je na krajši slovesnosti spomnila županja Laura Marzi.

Zamisel je prvič padla leta 2011 med županovanjem Neria Nesladka, spopasti so se morali s celo vrsto ovir in birokratskih zapletov. Obiskovalci lahko izbirajo med naravno, rahlo gazirano ali gazirano vodo iz krajevnega vodovoda. Prvi teden, do 2. avgusta, jo bo mogoče piti brezplačno, nato bo treba za liter vode odšteti pet centov. Možno si je nabaviti tudi posebno polnilno kartico v vrednosti pet evrov (v vsaki je vključena količina 40 litrov vode), ki jo prodajajo v papirnici Cartoleria Giuliana v Ul. D’Annunzio 19/A ali trafiki Dreolin na Trgu Marconi 3. Zakaj izbrati vodno hišico? Gre zlasti za okolju prijazno rešitev. Miljski mestni izvir naj bi vsako leto natočil več kot 140.000 litrov vode, kar pomeni, da bodo s to potezo prihranili skoraj 100.000 plastenk po 1,5 litra. Zmanjšali se bodo tudi izpusti ogljikovega dioksida, ki naj bi predvidoma padli za sedemnajst ton, če upoštevamo proizvodnjo plastike in prevoz.