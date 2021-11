Tudi na ustanovni seji ni šlo brez polemik

Po pričakovanjih se je v Trstu zapletlo že pred začetkom seje novoizvoljenega občinskega sveta, tako da so svetniki začeli delo z 20 minutno zamudo. Levosredinska opozicija, med katero so bili svetniki Demokratske stranke, Russove liste Punto Franco in Alessandra Richetti za G5Z, je svoje nasprotovanje županovi odločitvi, da se tako pomembna seja skliče na daljavo, izrazila tako, da se je zbrala v dvorani občinskega odbora in od tam sledila prvemu srečanju novoizvoljenih občinskih svetnikov. Francesco Russo je celo predstavil pobudo, s katero je zahteval prekinitev konstitutivne seje in sklic nove v živo. Russova pobuda je bila s 24 glasovi desnosredinske večine zavrnjena.

Drugačno obliko protesta, ki je spominjala bolj na provokacijo, pa je izrekel mestni svetnik gibanja 3V Ugo Rossi, ki je seji sledil z Velikega trga. Njegovo sporočilo je želelo biti takšno: »Če že ne smem stopiti v dvorani občinskega sveta, bom sejo spremljal pod dvorano.«

Vodenje seje, na kateri so bili navzoči prav vsi izvoljeni predstavniki in člani odbora, je nato prevzel najstarejši občinski svetnik Michele Lobianco, ki je bil kos svoji nalogi.