Tudi otroke je treba učiti, da so ženske enakopravne

Sekcija VZPI-ANPI Evald Antončič – Stojan je skupaj z osnovno šolo Albert Sirk počastila praznik žensk in to tudi tokrat pred osrednjim spomenikom v Križu. Včerajšnje srečanje pred spominskim obeležjem ob 8. marcu je za vaško skupnost postala že stalnica, kar vaščanke in vaščani zelo cenijo, kot priča dobro obiskana prireditev.

Priložnostno misel v teh za človeštvo težkih časih je podala Ilde Košuta, duša nekdanje Tržaške knjigarne, ki je bila svojčas predsednica SKD Vesna in pevka v domačem dekliškem zboru. Spomnila je, kako je bilo v preteklih časih za ženske zelo težko, npr. niso mogle obiskovati šol in so bile v družini ter v družbi v podrejenem položaju.

»Danes je na srečo drugače, ne moremo pa žal še govoriti o enakopravnosti,« je dejala govornica. Izpostavila je pojav femicidov in družinskega nasilja. Ilde Košuta je omenila tudi zelo pomembno vlogo žensk v osvobodilnem boju, ki je še vedno tudi pri nas premalo ovrednotena.