Tudi Sever in Golubović

Trieste Film Festival, ki se je javnosti prvič predstavil na predvečer padca berlinskega zidu, se bo od 21. do 30. januarja že 32-ič predstavil publiki, tokrat zaradi epidemioloških razmer v spletni obliki na spletni strani www.MYmovies.it. Ekipa festivala, ki jo vodita Fabrizio Grosoli in Nicoletta Romeo, je že začela s prodajo akreditacij za ogled filmov in razkrivanjem nekaterih naslovov filmov ter dokumentarcev, ki se bodo potegovali za zmago.

Med filmi bodo med drugim tekmovali Oče srbskega režiserja Srdana Golubovića (dobitnika letošnje nagrade Darko Bratina), Andromeda Galaxy Kosovke More Raça, ki govori o očetu, ki je pripravljen zapustiti rodni Kosovo, da bi hčerki zagotovil svetlejšo prihodnost v Nemčiji, ter In the Dusk Šrunasa Bartasa, film, ki so ga premierno predvajali na filmskem festivalu v španskem oz. baskovskem San Sebastianu. Za nagrado v kategoriji Art&Sound se bo potegovalo tudi delo Antigona - Kako si upamo slovenskega režiserja Janija Severja.