Tudi v Trstu reševali plovilo

Pripadniki potapljaškega in drugih oddelkov gasilcev ter obalne straže so danes ob zori pomagali sedmim osebam, ki so se na krovu plovila znašli v težavah zaradi slabega vremena. Plovilo se je nahajalo pri zunanjih privezih marine San Giusto na tržaškem nabrežju, ko se je znašlo v škripcih zaradi neurja. Poleg potapljačev so na prizorišče prišli tudi pripadniki kopenskih in protipožarnih enot gasilcev (protipožarna enota je prišla iz starega pristanišča) ter člani obalne straže, ki so rešili posadko, na koncu pa so plovilo privlekli na varno.