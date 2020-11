Tudi virtualno zanimivi

Dan odprtih vrat tržaškega Izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana je v skladu s predpisi za zajezitev pandemije potekal po spletu. Kljub virtualni različici so dijakinje in dijaki nižjih srednjih šol ter družine izkazali veliko zanimanje za šolsko ponudbo in se v velikem številu povezali na neposredni prenos v živo, tako na družbenih omrežjih kot na šolski platformi.

Največ navdušenja so sicer izkazali predvsem mlajši gledalci, ki so sledili prenosu na Instagramu. Več kot sto gledalcev je prisluhnilo dinamični predstavitvi šole in prikazovanju šolskih prostorov.

»Tudi z novimi mediji je komunikacija uspešna, saj je bil odziv na spletni dan odprtih vrat izredno dober. V dveh trenutkih, z dvema povezavama smo se približali različnim ciljnim skupinam, dijakom in drugim radovednežem na družbenih omrežjih, nato pa približno tridesetim družinam na googlovi platformi,« je povedal ravnatelj Primož Strani.

Gledalci so se nato razdelili v tri skupine in sledili laboratorijskemu delu na smereh mehanike in mehatronike, okoljskih biotehnologij in elektronike. Manjša skupina dijakov je v vsakem laboratoriju prikazala, kaj se med poukom dogaja. Tudi Franko, šolska maskota, je pazljivo spremljal poskuse.