Turisti preplavili mesto

Če so se lani med velikonočnimi prazniki v Trst po enoletnem prisilnem premoru sramežljivo začeli vračati redki turisti, se zdi, da je letos slika podobna tisti v predkoronskem letu 2019. Mestno središče je včeraj skorajda pokalo po šivih od množice turistov, odlično zasedene pa so v teh dneh tudi tržaške turistične namestitve, kar razkriva že pogled na spletni portal Booking.com. Kdor bi želel denimo ta konec tedna prenočiti v Trstu, lahko trenutno izbira med zgolj desetimi namestitvami, cenovno ugodnejših sob pa dejansko ni več na voljo. Najcenejša nočitev s sobote na ponedeljek za dva odrasla na portalu stane 500 evrov, dve nočitvi v najdražjih hotelih pa stanejo malo več kot 700 evrov. Spletni portal kaže kar 97-odstotno zasedenost zmogljivosti med velikonočnimi prazniki.

Spodbuden je predvsem podatek, da so se v mesto vrnili turisti iz tujine. Včeraj dopoldne je bilo v info točki na Velikem trgu slišati klepet v nemškem jeziku, nemško govoreči turisti so se navdušeno fotografirali tudi na Borznem trgu. Vzdolž kanala smo srečali finsko družinico, med sprehajalci pa je bilo slišati tudi precej italijanščine, ki je drugačna od tiste, ki jo govorimo v Trstu. Temu pritrjujejo tudi podatki hotelirjev, ki so potrdili, da med gosti prevladujejo italijanski gosti, sledijo gostje iz Avstrije in Nemčije.In prav avstrijske in nemške goste smo prestregli med včerajšnjim dopoldanskim sprehodom po mestu. Par srednjih let iz nemškega Frankfurta je dobesedno očaran nad mestom. Kot sta dejala Julija in Stefan, sta prve informacije o tržaških turističnih znamenitostih poiskala v turističnoinformacijskem centru pod Mestno hišo. »V Trst sva se pripeljala z avtomobilom. V mestu sva prvič in zdi se nama fantastično. Iskreno rečeno sva pričakovala manj ljudi na ulicah, a gneča naju ne moti, saj spominja na tiste stare čase pred pandemijo,« je rekel sogovornik, ki bo s soprogo v Trstu do ponedeljka, prav gotovo pa si par namerava ogledati razstavo v muzeju Revoltella, kjer so na ogled dela Moneta in drugih impresionistov.