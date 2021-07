Turisti se vračajo v mesto, ladijski potniki v mehurčku

Včerajšnja sobota je po številu turistov skorajda spominjala na poletne sobote pred pandemijo. Na Velikem trgu je bilo slišati različne tuje jezike, turistični vodiči so vodili skupinice turistov s potniških ladij, videti pa je bilo tudi kolesarske turiste. O prvih znakih okrevanja turizma poročajo tudi hotelirji, ki so imeli ta konec tedna hotelske zmogljivosti dobro zasedene, med tednom, kot je povedal predsednik stanovske organizacije Federalberghi Guerrini Lanci, pa povpraševanje po hotelskih sobah ni pretirano dobro.

V turistični info točki na Velikem trgu, ki jo upravlja deželni turistični urad PromoTurismo FVG, so nam povedali, da sta možnost cepljenja in nekoliko boljša epidemiološka slika že povzročila, da so se v Trst začeli vračati tudi tuji turisti. Sicer še naprej prevladujejo domači turisti, a razmerje med domačimi in tujimi obiskovalci je 60 - 40. Med tujci, tako kot pred pandemijo, prevladujejo turisti iz Avstrije in Nemčije, v zadnjih tednih pa so imeli turistični delavci opravka s kar lepim številom francoskih turistov. V povprečju se na info točko na Velikem trgu obrne 300 turistov na dan, na teden z raznovrstnimi informacijami postrežejo tudi 2000 tisoč turistom.Za razliko od preteklih let turisti v turističnem uradu ne sprašujejo več po zemljevidih mesta, ampak želijo izvedeti, kaj mesto ponuja s kulturnega, zgodovinskega vidika. Izkustveni, doživljajski turizem, postaja tako pravi hit tudi v Trstu, so povedali zaposleni v info točki.