Turistično naselje Portopiccolo spet vabi goste

Prihodnji četrtek, 11. junija, bo turistično naselje Portopiccolo v Sesljanu ponovno na stežaj odprlo svoja vrata, za varnost gostov v t.i. drugi fazi pandemije virusa covid-19 pa so uvedli ukrepe, ki po besedah upraviteljev presegajo tiste, ki jih predvideva zakon. Ustanovljen je bil namreč poseben notranji odbor, ki je oblikoval dokument o varnosti, tako da v naselju spoštujejo vsa varnostna določila oz. so se v nekaterih primerih odločili za še strožje ukrepe. Tako so aktivirali rezervacije preko spleta za plažo, dalje so poskrbeli za dostavo na dom ter celo uredili novo območje, namenjeno delu na daljavo, a s pogledom na morje.

Vse omenjeno in še drugo je prisotno v dekalogu, ki vsebuje varnostne ukrepe in je dostopen na tej povezavi.