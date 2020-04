Turistično takso preložili za mesec dni

Občina Devin-Nabrežina obvešča, da bodo rok poravnave turistične takse prenesli na 1. julij. Nastanitveni gostinski obrati naj bi dajatev plačali najkasneje do 1. junija, a zaradi koronavirusne pandemije in hudih posledic, ki jih bo turistični sektor utrpel, se je občinska uprava odločila, da bo upraviteljem dala možnost kasnejše poravnave. Predlog sta vložila podžupan Walter Pertot ter odbornik za okolje in turizem Massimo Romita, občinski svet pa ga je odobril na drugi občinski videoseji, ki je potekala v torek. Taksa se nanaša na turistično dejavnost lanskega leta.

»Občinska uprava je s prestavo plačila razbremenila upravitelje v času, ko odprtje turistične sezone zahteva izpolnevanje številnih zapletenih birokratskih obveznosti,« je povedal Walter Pertot. V naslednjih dneh bo odbornik Romita sklical virtualno sejo z združenjem Promoturismo, stanovsko organizacijo Federalberghi in drugimi turističnimi združenji z namenom, da bi skupaj razmislili o ponovnem zagonu in promociji krajevnih turističnih znamenitosti.