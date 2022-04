Turizem v mestu in na Krasu

Lokalna akcijska skupina (LAS) Kras in PromoTurismoFvg pozivata lokalne podjetnike, naj izboljšajo svojo turistično ponudbo: zato bo jutri ob 17.30 v palači Savoia Excelsior potekal dogodek, na katerem bodo predstavili javni razpis z naslovom Promocija aktivnih turističnih doživetij 2022 s ciljem, da se izboljšajo turistične storitve na tem ozemlju.

LAS Kras in PromoTurismoFvg s tem razpisom iščeta najboljša aktivna doživetja med tistimi, ki učinkovito promovirajo lokalno proizvodnjo hrane in vina, tako v mestu kot na podeželju, in onimi, ki učinkovito promovirajo spoznavanje Krasa in Tržaškega zaliva. S tem razpisom iščeta npr. vodene obiske, degustacije tipičnih izdelkov, izobraževalne delavnice in podobno. Promocija najboljših turističnih doživetij bo potekala preko turističnih informacijskih centrov, preko številnih promocijskih strani in družbenih kanalov ter spletne strani Trieste.Green.