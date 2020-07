Ubežnik, aretiran v Grljanu, je odvetnik

Ubežnik in razpečevalec, za katerim je v Barkovljah včeraj sredi belega dne potekalo zasledovanje, ima ime in priimek. Gre za 47-letnega Tržačana Paola Pirontija, odvetnika, ki dela v Rimu. Skupaj z družino živi na Kontovelski rebri, kjer so ga kriminalisti v petek začeli zasledovati. Med begom, ki se je končal pri hotelu Riviera v Grljanu, se je voznik mitsubishija znebil zavojčka, v katerem je imel 100 gramov kokaina.

Policija je naknadno sporočila, da so pri ubežniku med aretacijo dobili tudi nož in manjšo količino hašiša. Med hišno preiskavo na domu, ki so jo kriminalisti opravili v petek popoldne, so našli še dva zavojčka kokaina s kupno 24 grami kokaina.