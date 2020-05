Uboj Alda Carlija: Ljubici Kostić potrdili obsodbo

Po približno letu dni je tržaško prizivno sodišče danes zvečer za Ljubico Kostić potrdilo dvanajstletno zaporno kazen zaradi sodelovanja pri uboju zlatarja Alda Carlija. Utemeljitev odločitve, ki so jo sprejeli sodnik Igor Maria Rifiorati, prisednik Federico Montalto in šest porotnikov, bodo sicer posredovali in objavili v naslednjih treh mesecih.

Sodniki so vsekakor odobrili, kar je 27. maja lani že razsodilo prvostopenjsko sodišče. Na osnovi različnih dokazov so potrdili, da je bila v noči na 20. december 2017 prisotna v Carlijevi hiši v Ulici Refosco na Opčinah ali vsaj v njeni neposredni bližini. Oseminštiridesetletna srbska državljanka sicer pri tragičnem dogodku naj ne bi odigrala poglavitne vloge. Vseeno pa naj bi sledila navodilom trojice sodržavljanov – Milana Pešića,Dušana Pejčića in Olivere Petrović (zadnja dva sta na begu). Ti naj bi ji v zameno za 3500 evrov ukazali, naj straži v avtu pred vilo petinsedemdesetletnega zlatarja.

Drugostopenjsko sodišče se je vsekakor strinjalo s prejšnjo domnevo, da uboja niso načrtovali in je bila smrt moškega tragičen razplet burnega dogajanja. Olivera Petrović naj bi namreč s Carlijem vodila vrsto poslov z zlatom in nakitom in naj bi ga s pajdaši skušala izsiljevati. Kljub omenjenim okoliščinam pa je sodnik po skoraj osmih urah dogovarjanja za zaprtimi vrati Ljubici Kostić vseeno prisodil določeno krivdo pri razpletu usodne noči. Odvetnik obsojenke Paolo Codiglia je bil nad sodbo zelo razočaran. Poudaril pa je, da ji bo skušal zagotoviti vsaj hišni pripor, saj je med drugim v Koronejskem zaporu presedela že skoraj dve leti in pol.