Uboj v Ul. Puccini: Castellaniju potrdili obsodbo

Tudi tržaško drugostopenjsko sodišče je Tiziana Castellanija spoznalo za krivega uboja Nerine Zennaro Molinari, do katerega je prišlo 22. januarja 2016 v njenem stanovanju v Ul. Puccini, in poskusa rušenja tamkajšnjega stanovanjskega bloka ter potrdilo prvostopenjsko obsodbo na 26 let zapora. Tako se je danes zvečer s sodbo, ki jo je sodni senat (le-temu je predsedoval Igor Maria Rifiorati s prisednico Mimmo Grisafi) izrekel po devetih urah posvetovanja, potem ko se je narok začel že dopoldne. Castellanijev odvetnik Maurizio Paniz je na začetku sodnikom posredoval nekaj možnih novih informacij o tem, da naj bi se njegov varovanec srečal z žrtvijo ne na dan uboja, ampak nekaj dni prej, ter jim prepustil odločitev, ali to upoštevati ali ne. Čeprav se s končno sodbo ne strinja, jo spoštuje in tudi občuduje delo, ki ga je opravilo sodišče: le-to je za odločitev potrebovalo celih devet ur, kar pomeni, da je moralo obravnavati vse prej kot banalne stvari, pravi Paniz, ki se namerava vsekakor pritožiti še na vrhovno oz. kasacijsko sodišče, še prej pa želi prebrati obrazložitev sodbe, za katero bo treba čakati 90 dni.

Zadovoljen s sodbo pa je odvetnik prizadete strani Paolo Codiglia, ki je na procesu zastopal svojce pokojne Nerine Zennaro Molinari in za katerega so zdaj stvari morda še bolj jasne kot na prvostopenjskem procesu, saj se je ob dodatni poglobitvi v stvar še bolj prepričal o Castellanijevi krivdi.