Učenci doma, vzgojitelji na čakanju

Že skoraj poldrugi mesec tudi v Slovenskem dijaškem domu Srečko Kosovel v Trstu vlada (skoraj) spokojna tišina. Živahen otroški živ žav, smeh in radoživost ter z njimi seveda občasno jokanje ter kričanje so v času izrednih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa utihnili, kar povzroča celo vrsto hujših posledic.

»Naše dejavnosti smo zamrznili 24. februarja, ker so na pustno nedeljo odredili zaprtje vseh šol. Ko se je prekinil pouk, so se zaradi tega ustavile tudi vse naše aktivnosti, ki so z njim tesno povezane. Po istem načelu so zaprte jasli in vrtec, ki delujejo v naših prostorih,« je za Primorski dnevnik spomnil ravnatelj dijaškega doma Gorazd Pučnik.