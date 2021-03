»Učite se, bodite radovedni, kritični in vedoželjni.« S temi besedami je ob uradnem odprtju akademskega leta 2020-2021 rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda v svojem govoru nagovoril študente vseh smeri in stopenj, ki v zadnjem letu univerzi kljubujejo skoraj v celoti na daljavo. Zaradi koronavirusnih omejitev je tudi današnja prireditev potekala na spletu, v živo so jo predvajali na YouTube kanalu, kjer ostaja na razpolago javnosti.

Rektor je v svojem uvodnem nagovoru opozoril, da koronavirusna nevarnost še zdaleč ni mimo in se zahvalil pristojnim oblastem, ki so univerzitetnemu osebju in nekaterim študentom omogočile cepljenje. Večkrat je poudaril pomen univerze, raziskovanja in znanosti v boju proti nevidnemu sovražniku, ki nas že leto dni mori in omejuje. Predstavil je nekaj zaskrbljujočih statistik pa tudi spodbudnih podatkov, med njimi dejstvo, da je tržaška univerza dosegla oprostitev pristojbin za vse, ki imajo dohodke nižje od 25.000 evrov. V prihodnjem šolskem letu pričakujejo rekordnih 5000 brucov, je sporočil. Napovedali so tudi več novih dodiplomskih in podiplomskih študijskih smeri, usmerjenih v ekologijo in trajnostni razvoj.