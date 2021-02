Udeleženci zabave napadli lokalne policiste

Lokalna policija je v soboto popoldne ponovno prekinila nezakonito zabavo. Malo pred 18. uro je namreč prispela v Ulico Conti, kjer se je v baru Boca Chica ob kozarcu in glasbi družilo na desetine ljudi. Zasebno zabavo je redarjem s telefonskim pozivom prijavil mimoidoči. Ko je patrulja prispela na kraj dogajanja, je opazila, da je na zabavi približno štirideset ljudi, v prostoru, ki jih lahko sprejema veliko manj. Plesali so, pili in peli. Le redki so uporabljali zaščitno masko.

Redarji so ob prihodu legitimirali prisotne, ko sta se dva gosta bara, verjetno zaradi posledic prekomernega zaužitja alkohola, začela upirati. Naenkrat so se nad lokalne policiste spravili skoraj vsi udeleženci ilegalne zabave. Napadali so jih najprej s steklenicami in steklenimi kozarci, nato pa jih pretepli. Ob prihodu drugih policistov se je stanje nekoliko umirilo, številni gostje pa so uspeli pobegniti. Med je bil tudi moški, ki je med pretepom redarja udaril v glavo. Lokalni policisti so ga aretirali na domu dve uri kasneje. V hišni pripor sta tako pristala tridesetletni D.D. in dvajsetletni E.S.J.D., oba dominikanska državljana.

Na kraj dogajanja so prispeli reševalci službe 118. V katinarsko bolnišnico so prepeljali dva lokalna policista, ki sta utrpela lažje poškodbe.