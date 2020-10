Udeležili bi se 54. Kraškega pusta, veliko pa je neznank

Pustarji bi v primeru ugodnejše epidemiološke slike in varnostnih ukrepov, ki bi dovoljevali izvedbo pustnega sprevoda, sredi februarja prihodnjega leta sodelovali na 54. Kraškem pustu. Tako se je večina predstavnikov pustnih skupin in vozov z dvigom rok odločila v torek zvečer v Domu Brdina na Opčinah, kjer sta potekala nagrajevanje zmagovalcev letošnjega sprevoda in debata o morebitni izvedbi praznika v letu 2021.

»Pustu je bila žal nadeta napačna maska. Veliko je neznank: od zagotavljanja varnosti na prizorišču do vprašanja publike, ki bi se udeležila pustnega sprevoda po Opčinah, in udeležencev, ki bi bili pripravljeni se obleči in zaplesati okrog voza ali v skupini,« je bil jasen predsednik odbora Kraškega pusta Igor Malalan. Pojasnil je, da je poleg težav z novim koronavirusom še veliko drugih problemov, ki z epidemijo nimajo kaj opraviti.