Gasilska enota za jedrske, biološke, kemijske in radiološke snovi NBCR je ob 11.20 posredovala na kontejnerski ladji v Tržaškem pristanišču. Iz enega od kontejnerjev uhaja nevarna snov cianamid, ki je sicer uporabljena v kmetijstvu in pri proizvodnji zdravil. V zabojniku je dvanajst 200-litrskih posod s to tekočino. Intervencija je še v teku.