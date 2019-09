Ukradel mu je skuter in izsiljeval denar

Skuter bi mu vrnil, ko bi zanj plačal. Prejšnji četrtek, 19. septembra, so moškemu v Trstu ukradli skuter tipa Yamaha tmax. Dan kasneje je moški prejel klic — na telefonu se je prikazala albanska telefonska številka —, oglasil se je tat. Od žrtve je zahteval denar, v zameno pa obljubljal vračilo ukradenega motornega kolesa. Če bi moški ne plačal, mu je tat zagrozil, da bo skuter sežgal. Neznanec je žrtvi posredoval tudi dokaz o kraji, saj mu je poslal fotografijo ključev motornega kolesa in navodila, kako naj plača.

Ker je moški »ponudbo« sprejel, se je odpravil do Sv. Justa, kjer ga je čakal »zmenek« s pajdašem tatu, kateremu je izročil denar, v zameno pa prejel ključe in navodila, kje je skuter parkiran. Nekaj ur zatem je lastnik skuterja na Drevoredu XX. septembra prepoznala moškega, ki mu je bil izročil denar, v družbi treh oseb. Takoj je obvestil lokalne policiste, ki so ustavili četverico, nato pa ovadili zaradi izsiljevanja in kaznivega dejanja prikrivanja devetnajstletnega kosovskega državljana K.A. in mladoletnika.