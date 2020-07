Ukradel tovornjak in zbežal proti Trevisu

Včeraj dopoldne je srbski državljan ukradel tovorno vozilo, ki je bilo parkirano v bližini Rižarne pri Sv. Soboti. 56-letni uslužbenec tržaškega prevozniškega podjetja je stopil na tovornjak in se nemoteno odpeljal s parkirišča, kljub temu, da ni imel ustreznega vozniškega dovoljenja za vožnjo tovornih vozil. Policija, ki je medtem prejela prijavo podjetja, je tovornjak opazila na avtocesti A4. GPS tovornjaka je namreč pokazal, da se vozilo nahaja v bližini kraja Godega di Sant’Urbano pri Trevisu. Tu so policisti voznika ustavili in mu zapisali več kazni zaradi kršenja pravil cestnega prometa ter ga ovadili zaradi tatvine. Tovornjak so nato vrnili podjetju.