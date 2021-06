Policisti so sinoči posredovali v Ul. Valmaura, od koder so jih mimoidoči obvestili, da se je vnel prepir. Po identificakiji obeh vpletenih so ugotovili, da je 38-letni moški, že znan silam javnega reda, v supermarketu v Ul. Carpineto v Škednju ukradel tri steklenice vina. Skril jih je v nahrbtnik in pobegnil. Opazil pa ga je uslužbenec, ki je stekel za njim in ga dohitel na avtobusni postaji, kjer se je vnel prepir. Policisti so tatu prijavili državnemu tožilstvu.