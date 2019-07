Ukradeni avto našla s pozivom na Facebooku

Ukradeni avto je našla s pozivom na Facebooku. Neznanci so ji avtomobil, stari fiat 500 rumene barve, ukradli v petek v Miljah. Odločila se je za objavo poziva - dodala je tudi fotografijo ukradenega avtomobila - na družabnih omrežjih. Ženska, ki je poziv prebrala, je avto včeraj slučajno opazila v Ul. Grego v Naselju sv. Sergija. Avtomobilska vrata so bila odprta, okrog avtomobila pa so tekali otroci, ki so vanj tudi vstopali in iz njega izstopali. Ženska je klicala na enotno število 112. Na kraj so prihiteli policisti, ki so ugotovili, da gre za ukradeni fiat 500. Po opravljenih formalnostih so avtomobil vrnili lastnici. Imel je delno poškodovana vetrobran in ključavnico za vžig.