Ukradeni skuter z lažno tablico vozil brez vozniške in pod vplivom alkohola

Lokalni policisti so včeraj pri Trgu Valmaura ustavili moškega na ukradnem skuterju honda brez zavarovanja. Vozil ga je brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, poleg tega je registrsko tablico zamenjal z drugo, ki jo je ukradel.

O skuteristu sta posumila, ker nikakor ni nameraval prehiteti njunega policijskega vozila, kljub temu, da sta vozila zelo počasi. Zavila sta v parkirišče pred pokopališčem, kjer sta si zabeležila številke registrske tablice in preverila podatke. Ugotovila sta, da je skuter brez zavarovanja, zato sta ga začela zasledovati in skuterista pozvala, naj se ustavi, toda moški je skušal pobegniti. Prižgala sta utripajočo modro luč in ga dohitela v Istrski ulici.

Lokalna policista sta ugotovila, da je bila registrska tablica zamenjana z drugo ukradeno, prav tako da je bil ukraden tudi skuter. Moškega sta prepeljala v kasarno, kjer sta ga ovadila zaradi kraje in ga oglobila zaradi vožnje pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja ter zaradi prekomerne hitrosti.