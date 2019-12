Ukradeno blago izročili švicarskim policistom

Italijanski obmejni policisti so včeraj pri Fernetičih izročili švicarski policiji prenosne računalnike, mobilne telefone, avtoradie, dlančnike, aktovke, razno delovno orodje, sekiro, bajonet za puško fass 90 ter večjo količino švicarskih frankov, ki so jih konec oktobra ob nekdanjem mejnem prehodu zasegli trojici moldavskih državljanov. Izkazalo se je namreč, da gre za ukradeno blago, ki ga je tolpa tatov izmaknila v številnih švicarskih stanovanjih.

Moške, stare med 26 in 41 let, so takrat aretirali, zatem pa so jih izročili švicarskim oblastem. Te so ugotovile, da gre za člane tolpe, ki naj bi bila odgovorna za več sto tatvin v stanovanjih in hišah v kantonih Luzern in Aargau. Trojica se je z avtomobilom znamke Audi vračala v Moldavijo, ko so jo na italijansko-slovenski meji ustavili obmejni policisti in pregledali vozilo. S pomočjo centrov za mednarodno policijsko sodelovanje Ponte Chiasso in Vrata-Megvarje so nato ugotovili, da gre za skupino, ki ji je za petami kriminalistična policija iz Luzerna. Italijanski del preiskave, poimenovan Švicarski shopping, je usklajeval glavni tožilec Carlo Mastelloni, tržaško obmejno policijo vodi Giuseppe Colasanto.