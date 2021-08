Ukradli volka fuksija barve

V noči, ko je Italija zmagala na evropskem nogometnem prvenstvu, je na Borznem trgu v Trstu prišlo do res nenavadnega kaznivega dejanja. Medtem ko si je na trgu množica dajala duška ob italijanski zmagi, sta tuja turista meni nič tebi nič v svoje vozilo naložila enega od velikih plastičnih živalskih kipov, ki se trenutno nahajajo v bivši ribarnici in raznih drugih koncih mestnega središča v okviru razstave t.i. »cracking arta« z naslovom Incanto. Šlo je za velikega volka fuksija barve, katerega vrednost se vrti okoli 3200 evrov. Preiskavo je prevzel sodni oddelek tržaške lokalne policije, katerega pripadniki so si ogledali posnetke nadzornih kamer z območja, ki gre od Borznega trga do Četrtega pomola. Tako je policistom uspelo ugotoviti znamko vozila in del številke registrske tablice: šlo je za tuje vozilo, ki je bilo last storitvenega podjetja, kar je lokalna policija izvedela, zahvaljujoč se podatkom centra za mednarodno sodelovanje, ki deluje v okviru vsedržavne direkcije kriminalistične policije. Tako so začeli po krajevnih hotelskih obratih iskati menedžerja podjetja in na koncu prišli do avtorjev tatvine: gre za tuja državljana, 21-letnega H.N. in 24-letnega S.L., ki sta po kraji kip obdržala le za eno noč, nato pa sta ga zapustila na Četrtem pomolu. Zagovarjati se bosta morala zaradi sodelovanja pri veliki tatvini.