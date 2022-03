Ukrajinski šolarji bodo obiskovali naše šole

Tudi učenci in dijaki slovenskih šol v Italiji bodo predvidoma v prihodnjih dneh oziroma tednih dobili nekaj novih sošolcev. Mladi begunci iz Ukrajine bodo namreč zatočišče našli tudi na naših šolah. Koliko jih bo in kdaj bodo prišli, v glavnem še ne vedo, a ravnatelji slovenskih šol zagotavljajo, da so na njihov prihod pripravljeni.

»Res je, sprejeli jih bomo,« je potrdila ravnateljica Večstopenjske šole (VŠ) Opčine in Humanističnega liceja Antona Martina Slomška Eva Sancin. Zaenkrat pa še ne vedo, koliko jih bo in kdaj bodo prišli. Tudi na Slomšku so dijake pripravljeni gostiti, a ravnateljica pričakuje, da bo več otrok na večstopenjski šoli, ker so otroci še šoloobvezni.

Znanstveni licej Franceta Prešerna je včeraj poklicala Katarina Modic, ki je pri tržaški škofijski Karitas odgovorna za sprejemna središča in projekte sprejemanja, ter vprašala za razpoložljivost, da bi na liceju sprejeli skupino mladih beguncev iz Ukrajine. »Odgovor je bil seveda pritrdilen,« je povedala ravnateljica Loredana Guštin.

Nobenega poziva k sprejemu ukrajinskih učencev in dijakov do zdaj še niso prejeli na VŠ v Dolini, Nabrežini in pri Sv. Ivanu ter Izobraževalnem zavodu Jožef Stefan.

Več ukrajinskih šolarjev naj bi sprejeli tudi na VŠ Sv. Jakob, nekaj pa tudi na Tehniškem zavodu Žige Zoisa. Ravnateljica omenjenih šol Maja Lapornik včeraj sicer še ni potrdila novice.