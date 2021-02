Ul. Boveto je spet prevozna. Zaradi padanja ometa z barkovljanskega mostu so jo včeraj zaprli. Dela so se začela že sinoči, danes zjutraj pa so sanirali še prednji del oboka. Delavci so malo po 15. uri odstranili pregrade. Zaprtje ceste je prebivalcem in drugim voznikom povzročilo precej preglavic.