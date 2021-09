Ulici Ginnastica in San Michele bosta kmalu spet odprti za promet. Ulica Ginnastica bo spet prevozna najkasneje od petka, 10. septembra, Ul. San Michele pa najkasneje od sobote, 11. septembra. Zaprti sta bili zaradi del na plinskem, vodnem in električnem omrežju. Prvi sklop del se je začel v poletnih mesecih leta 2019, dela so se nato nadaljevala od lanskega poletja.