Ul. Ginnastica od danes spet prevozna

Mesec pred napovedanim zaključkom del bo Ulica Ginnastica od današnjega dne končno spet odprta za promet. Zaključil se je namreč zadnji sklop del za posodobitev plinskega, vodovodnega in električnega omrežja na pomembni mestni prometnici, za katere je poskrbelo podjetje AcegasApsAmga. V preteklih dneh so delavci zapolnili izkop in položili nov asfalt.

Družba AcegasApsAmga je v zadnjih mesecih poskrbela za zamenjavo plinskih cevi iz sive litine z novimi cevmi iz polietilena visoke gostote. Da bi se optimiziralo čas in dela, je družba istočasno poskrbela še za preureditev vodovodnega in električnega omrežja, s čimer je nedvomno izboljšala vse podzemne mreže na območju ter zagotovila večjo varnost in neprekinjenost storitve. Delavci so na odseku med Ul. del Toro in Ul. Carducci zamenjali skupno 100 metrov cevovodov