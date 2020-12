Ul. san Michele bi lahko postala enosmerna

Sveti Miklavž je v svoji vreči letos skrival čisto posebno darilo za stanovalce iz Ulice san Michele in pravzaprav prebivalce celotnega območja pod Sv. Justom. Občina Trst je v svoj Urbani načrt za trajnostno mobilnost (PUMS) vključila nove smernice, ki predvidevajo, da bi lahko Ulica san Michele v prihodnje postala enosmerna navzdol, kar je že več let eden od ciljev, ki si jih je zastavil krajevni odbor La qualità della via.

»Prav gotovo je to velik korak naprej,« je ugotavljal Andrea Cauter, ki s svojo mlado družino živi v Ulici san Michele. Tudi sam sodeluje pri odboru, ki si prizadeva zlasti za varnost ljudi na cesti, za zmanjšanje onesnaževanja in skratka za izboljšanje življenjske kakovosti v tem mestnem kotičku. Sam dodaja, da je na ulici danes obupno. »Navadno je tako, da motorna kolesa in skuterji dirjajo navzdol, medtem ko vozniki avtomobilov pritisnejo na plin, ko se peljejo navzgor. Skratka – vsi hitijo in zelo pogosto se dogajajo prometne nesreče.«

Objavo v občinskem načrtu za prometno strategijo Cauter sprejema vsekakor z določeno previdnostjo, saj še ni rečeno, da bodo dane smernice naposled obveljale. »Govori se, da bodo med drugim spremenili tudi prometni režim v Kavani, kjer bodo prav tako uvedli več enosmernih cest, ki bi se jih povezalo v neko krožno pot, kjer hitrost ne bi presegala 30 km/h. Kdo ve ali se bodo dvajsetletne bitke naposled zaključile z zmago.«

Da sestavljajo urbani načrt PUMS samo strateške smernice, je za Primorski dnevnik potrdila odbornica za urbanistiko Luisa Polli. »Potrebno bo torej poskrbeti za spremembo prometnega načrta, da bi ta ukrep udejanjili,« je pojasnila.