Ul. Venezian so pred kratkim spet odprli za promet. Gasilci so preverjali statično varnost neke stavbe, potem so jih mimoidoči opozorili, da so v notranjosti zaslišali močan hrup. Ugotovili so, da v nekem stanovanju v stavbi potekajo obnovitvena dela, pregled stavbe pa ni pokazal nepravilnosti. Ul. Venezian je bila zaprta za promet dobre pol ure.