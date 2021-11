Več gasilskih ekip se je po 19. uri odpravilo v Ulico sv. Frančiška, kjer se je širil gost oblak dima in je močno zaudarjalo. Do domnevnega požara je prišlo v bližini Ulice Rismondo, naposled so se gasilci osredotočili na tamkajšnjo trgovino z avtodeli, potem ko so pregledali tudi sosednja stanovanja. Gasilci do 21. ure še niso začeli gasiti, prispele pa so še okrepitve, saj je možno, da so v prodajalni močno vnetljive snovi.