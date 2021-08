Ulico Campo Marzio so po posredovanju gasilcev tržaški lokalni policisti davi zaprli za promet. Na tamkajšnjem gradbišču so se verjetno zaradi posledic burje odlepili panoji, ki bi lahko padli na cestišče. Promet je upočasnjen in nastajajo zastoji, cesto so zaprli pri Trgu Chino Alessi v smeri proti nabrežju.