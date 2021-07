Ultimat Občine Trst: dela v predoru Bombelj se morajo začeti takoj

Če se gradbeni konzorcij Stabile, izvajalec prenove predora pri Bombelju, danes do ure kosila ne bo pojavil na prizorišču, na katerem je v četrtek pozno popoldne prišlo do padanja ometa, in z urgentnim posegom poskrbel za varnost predora, bo to storilo drugo podjetje. Stroške za nujna vzdrževalna dela bodo naslovili na konzorcij več gradbenih podjetij, ki je z najcenejšo ponudbo zmagal na javnem razpisu za prenovo starega in dotrajanega predora. To je včeraj sporočila Občina Trst, ki je obvestila občane in občanke, da bo predor vsaj do sredine prihodnjega tedna zaprt za ves promet.

Spomnimo, da je v četrtek popoldne na avtomobil s stropa predora odpadel del ometa. Odpadli omet je poškodoval vozilo, voznik pa jo je odnesel brez poškodb. Predor so tako morali spet zapreti, zaradi zaprtja pa je včeraj čez dan prihajalo do zastojev v različnih ulicah okoli zaprtega območja. Četrtkovo odpadanje ometa je pomenilo le še piko na i na že tako napeto situacijo v občinskih uradih, ki z izvajalcem del že tedne vodijo težavna pogajanja.

