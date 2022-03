Umetniki za Karitas izkupiček namenjajo beguncem iz Ukrajine

Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino Škofijska karitas Koper že od leta 1995 vsako poletje organizira likovno kolonijo Umetniki za Karitas. Amaterski in akademski slikarji ustvarjajo v mesecu avgustu, pri čemer jih navdihuje vsakoletno geslo kolonije. Izkupiček prodaje njihovih del dobrodelna organizacija vsako leto nameni drugi ranljivi skupini. Avgusta lani so se umetniki po pandemični prekinitvi ustvarjanja spet sestali in slikali pod geslom Z očetovim srcem. Del njihovih slik je razstavljen tudi v Peterlinovi dvorani v Trstu; njihov izkupiček bo namenjen pomoči beguncem iz Ukrajine. Ravno napadeni državi je bil posvečen ponedeljkov večer v Ulici Donizetti, na katerem so predstavili dela umetnikov, nastopila sta tudi predsednik prve slovenske vlade in nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle ter slovenski državnozborski svetnik iz vrst Nove Slovenije Andrej Černigoj.

Po pozdravu Sergija Pahorja, predsednika Društva slovenskih izobražencev, je za koprsko karitas pozdravila Marjana Plesničar Jezeršek in izpostavila trud petnajstih umetikov s Sinjega vrha in njihov človekoljubni namen. Njihova dela je predstavila Ana Marija Štibil Šajn, ki je nekaj besed namenila tudi prenovljenemu katalogu, v katerem so zbrana vsa dela, ki so nastala med 16. in 20. avgustom lani.

»Ali je to kar gledamo v Ukrajini sploh še vojna? Poudarek je namreč izrazito na uničevanju,« se je spraševal Peterle, ki ga skrbi digitalna dimenzija rusko-ukrajinskega konflikta in uporaba najsodobnejše orožarske tehnologije. Ko je bil Peterle podpredsednik evropski poslanec in podpredsednik parlamentarnega odbora za Rusijo, je skupaj z nekdanjim belgijskim predsednikom vlade Wilfriedom Martensom leta 2009 prisostvoval maši, na kateri so ustoličili ruskega patriarha Kirila.