Umetniške inštalacije v strugi reke Glinščice

Občina Dolina obvešča, da se bo v teh dneh začel v dolini Glinščice umetniški projekt Naturografie, kateremu je občina kot projektni partner dala svoje pokroviteljstvo.

Projekt predvideva postavitev umetniških inštalacij, ki se oblikujejo ob vplivu naravnih procesov. V strugo reke Glinščice bodo za nekaj tednov postavljena platna. Na vsako platno se bo položilo več slojev različnih snovi in ustvarilo znake. Te bodo nato na podlago fiksirali s posebnimi sredstvi, kot so smole, antioksidanti ali steklo.

Umetnik Roberto Ghezzi in njegovi sodelavci so izbrali več značilnih krajev v Furlaniji - Julijski krajini, v Sloveniji in na Hrvaškem, v katerih nameravajo oblikovati svoja dela; mednje so vključili tudi dolino Glinščice.