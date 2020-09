Umetniške rezidence: sklepno dejanje

Umetnost in znanost sploh nista ločena svetova. Na obeh področjih je namreč potrebno raziskovati še neznane elemente, iskati inovacijo, ki lahko človeštvo obdari z novimi oprijemi. Radovednost raziskovalcev je eden izmed skupnih imenovalcev, ki znanstvenike približuje umetnikom in omogoča skupni dialog ter ustvarjanje v krajih, ki so simbol lepote ali napredka tudi na tržaškem ozemlju.

O tem priča projekt UFO - residenze d’arte non identificate (NLP - še neznane umetniške rezidence), ki že tretje leto zapored spodbuja mlade umetnike k spoznavanju in ustvarjanju v družbi znanstvenikov v prostorih, ki so za odrske postavitve morda neobičajni. Pobudnica projekta je režiserka, igralka in dramaturginja Marcela Serli, ki je pri gledališču La Contrada s finančno podporo italijanskega ministrstva MiBACT in Dežele FJK trem skupinam performerjev ponudila možnost ustvarjanja v novih »umetniških domovih«. Prostore so tokrat ponudili tržaška univerza, Visoka šola za napredne študije SISSA, Miramarski zgodovinski muzej in park, umetniško združenje Trieste Contemporanea, center za teoretsko fiziko ICTP, sinhrotron Elettra, razstavno središče Postaja Rogers in občinsko središče za mladinske dejavnosti Toti.

Kolektiv Crib je v prostorih gledališča La Contrada, visoke šole SISSA in ob sinhrotronu Elettra ustvaril gledališko delo -T=Wins, ki bo na ogled na Postaji Rogers danes ob 20. uri in ob 20.30. Do Tržačanov se bodo od 2. do 11. oktobra obrnile članice kolektiva Domesticalchimia. Občane vseh starosti bodo spraševale, kaj ponoči sanjajo in ustvarile banko sanjske dejavnosti. Rezultat bo viden v nedeljo, 11. oktobra, ob 18. uri v občinskem mladinskem središču Toti. Od 17. do 23. oktobra pa bo v Miramaru gostovala zvezda letošnje izvedbe umetniških rezidenc Chiara Bersani, ki bo vodila rezidenco z naslovom La Cordata. Rezultat bo na ogled v prostorih miramarskega gradu v petek, 23. oktobra, ob 19. uri. Zadnjo umetniško rezidenco bodo zasedli režiserka, avtorica in performerka Arianna Pozzoli, performerka Mariella Celia, dramaturginja Martina Badiluzzi ter skladatelj in performer Mario Russo. V prenovljeni hidrodinamični centrali starega tržaškega pristanišča bodo od 15. do 22. novembra delali na sanjski zgodbi Bandita, na ogled v hidrodinamični centrali v nedeljo, 22. novembra, ob 18. uri. Za obisk predstav je potrebna predhodna prijava. Več informacij na spletni strani www.contrada.it.