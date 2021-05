Umetnost tihih sprememb

Francoski filozof in sinolog, izvedenec kitajske zgodovine, kulture in jezika François Jullien jih je opisal kot »tihe spremembe« (les transformations silencieuses). Taka je lahko denimo revolucija, ki nastane kot pristni izraz najdragocenejših vrednot in se postopoma izneveri ali pa goreča strast ljubimcev, ki postane brezbrižnost ali pa še globalno segrevanje, ki dolgo tli in nato udari z vso svojo močjo ter še marsikaj. Dogajajo se počasi, nenapovedano, v popolni tišini in vendar kakor vroča lava vulkana kar naenkrat preplavijo naš vsakdan in nič več ni kakor prej. Tihim spremembam je posvečen tretji mednarodni bienale žensk oziroma na kratko Bid21art, ki bo od 15. maja do 18. julija v Skladišču 26 v Starem pristanišču obiskovalce popeljal med ustvarjalnost in občutljivost 81 umetnic z različnih koncev sveta.

Večkulturni kreativni veter dogodka, ki ga prirejajo Občina Trst, društvo Bid, deželna odbornica za enake možnosti FJK, je zapihal že med današnjo uradno predstavitvijo. Glavni cilj ostaja želja, da nadarjenim ženskam različnih narodnosti ponudijo razstavni prostor, kjer lahko polnopravno pride do izraza, kaj vse premorejo. Ambiciozna prireditev s plemenitim poslanstvom v času pandemije novega koronavirusa ni mačji kašelj, je poudarila tudi Šeherzada Ahmetović, predsednica društva Bid. Preko najrazličnejših umetnin pa so želele prikazati utrip današnjega vse prej kot lahkega obdobja in umetnicam ponuditi pomembno priložnost za osebno in poklicno rast.