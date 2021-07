Danes ob 10.30 je na Colu obšla usodna slabost 54-letnega kolesarja iz Naselja sv. Mavra. Reševalci službe 118 so ga na mestu oživljali in so ga nato prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Kljub prizadevanjem zdravnikov pa zanj ni bilo več pomoči. Na kraju so bili tudi karabinjerji iz Nabrežine in z Opčin, ki preiskujejo dogodek, pri katerem so izključili vpletenost tretjih oseb.