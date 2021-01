Umrl je Aldo Stefančič

V 91. letu starosti je v bolnišnici sinoči umrl dr. Aldo Stefančič. S svojim značajem, držo in strokovnim znanjem je več desetletij močno zaznamoval svoje domače okolje in širšo skupnost Slovencev na Tržaškem. »Bil je steber našega šolskega, kulturnega in političnega delovanja ter pojem človečnosti, dialoga in omikanega nastopanja v vseh sredinah ne glede na svetovni nazor ali ideološko usmeritev,« je 1. maja lani v Primorskem dnevniku o njem zapisal Boris Pangerc.

Dr. Aldo Stefančič je živel v Boljuncu. Bil je dolgoletni profesor, ravnatelj in vzgojitelj na slovenskih šolah v Italiji, kulturni in politični delavec. Poučeval je na Opčinah, v Križu in Dolini. Dolga leta je bil najprej poverjeni, nato stalni ravnatelj na srednji šoli v Dolini, nekaj let pred upokojitvijo pa še na NSŠ Ivana Cankarja pri Sv. Jakobu v Trstu. Bil je med drugim član deželne komisije za vprašanja slovenske šole.

Bil je član več društev in organizacij, od leta 2002 do leta 2012 tudi predsednik Slovenske Vincencijeve konference.

Dr. Aldo Stefančič je bil dolga leta član pokrajinskih vodstvenih organov stranke Slovenska skupnost. Leta 1990 in 1995 je bil izvoljen v občinski svet Občine Dolina. V obeh mandatnih obdobjih je opravljal funkcijo podžupana.

Usodna mu je bila okužba s covidom-19. V bolnišnico so ga sprejeli 26. decembra, sinoči je mirno zaspal.