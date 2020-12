V 91. letu starosti je umrl Humbert Mamolo, dolgoletni profesor in ravnatelj na slovenskih šolah, organist in kar 45 let pevovodja cerkvenega pevskega zbora iz Rojana. Bil je tudi neutrudni kulturni delavec, več desetletij je bil v vodstvu Zveze cerkvenih pevskih zborov. Bil je priljubljen in znan ne samo v Rojanu, kjer je dolga leta živel, pač pa tudi daleč naokrog. Med drugim je bil v mladih letih tudi vrhunski športnik, saj je bil uspešen veslač.