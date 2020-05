Umrl je Lojze Abram

Danes zjutraj je v Trstu po dolgi bolezni umrl časnikar, urednik in publicist Lojze Abram. Enajstega maja bi praznoval 87 let.

Rodil se je 11. maja 1933 v Trstu. Od leta 1963 je bil časnikar pri Primorskem dnevniku, nato od leta 1968 na Radiu Trst A. Časnikarski izpit je opravil na ministrstvu za pravosodje leta 1965 in je bil prvi diplomirani časnikar v deželi FJK. Dolga leta je bil glavni urednik revije Galeb. Krajšo prozo, otroško poezijo, članke, kritike, ocene, poročila in reportaže je objavljal tudi v mnogih publikacijah. Sredi 90. let je bil predsednik zadruge Primorski dnevnik. Aktivno se je udejstvoval v družbenem, športnem in političnem življenju, v mnogih društvih in organizacijah. Od leta 1988 do leta 2001, obdobju velikega navdušenja za alpinizem in himalajskih odprav, je bil predsednik SPDT. Leta 2005 je izšla njegova knjiga Od Jadrana do Triglava.