Umrl je Marino Pečenik

V domačem Bregu in tudi v širši zamejski javnosti je danes boleče odjeknila vest, da je v 84. letu starosti po daljši bolezni umrl vidni gospodarstvenik ter nekdanji župan Občine Dolina in predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Marino Pečenik, ki je v preteklih desetletjih močno zaznamoval gospodarsko in družbeno življenje slovenske narodne skupnosti.

Marino Pečenik se je rodil 11. septembra 1937 v Boljuncu, njegova delovna pot pa se je začela kmalu po opravljeni srednji industrijski šoli, saj je najprej začel delati kot mizar, proti koncu 60. let prejšnjega stoletja pa je pri Domju odprl lastno trgovino z železnino, ki se je v teku let razvila v specializirano trgovino za male obrtnike. Od leta 1996 do leta 2003 je bil na čelu SDGZ, kjer se ga takratni sodelavci spominjajo kot praktičnega človeka, ki je reševal probleme ter vzdrževal stike z javnimi upravami, sorodnimi stanovskimi združenji in Trgovinsko zbornico.

Pokojnik je bil ob tem močno vpet tudi v krajevno družbeno dogajanje, saj je od leta 1969 do 1973 predsedoval Športnemu društvu Breg, politično pa je deloval v vrstah Italijanske socialistične stranke (PSI), kjer je bil pet let (od leta 1990 do 1995) župan Občine Dolina. Za svoje delovanje na gospodarskem in družbenem področju je leta 2007 prejel tudi imenovanje za viteza italijanske republike.

Žalna seja za pokojnim Marinom Pečenikom bo 15. junija ob 19. uri v gledališču France Prešeren v Boljuncu v organizaciji Občine Dolina in SDGZ.