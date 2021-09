Umrl je Piergiorgio Luccarini

V starosti 74 let je danes v jutranjih urah umrl predsednik deželnega prevoznega podjetja TPL FVG Piergiorgio Luccarini. Luccarini je od leta 2003 vodil tržaško avtobusno podjetje podjetje Trieste Trasporti, ki je leta 2021 postalo del deželnega avtobusnega podjetja. Od leta 1984 do leta 1992 je bil glavni sekretar takratnega predsednika deželne vlade Adriana Biasuttija, od leta 1981 do leta 1994 je bil tudi na čelu Tržaške hranilnice (Cassa di Rispamio). Zaslužen je tudi za ustanovitev fundacije CRTrieste.