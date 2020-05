Umrl je škof Evgen Ravignani

S tržaške škofije so sporočili, da je ponoči na Opčinah v 88. letu starosti po daljši bolezni umrl upokojeni tržaški škof Evgen Ravignani. V priložnostni misli se ga njegov naslednik in sedanji tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi, spominja kot “ljubljenega in čaščenega Gospodovega pričevalca “, ki so ga vsi ljubili in spoštovali zaradi njegovega velikega usmiljenja, nasmeha, potrpežljivosti in občutljivosti v odnosih.

Evgen Ravignani se je rodil v Pulju 30. decembra 1932, v Trst pa je z družino prišel leta 1946. Leta 1955 je bil posvečen v duhovnika, po nalogu takratnega škofa Antonia Santina je leta 1967 navezal ekumenske stike s predstavniki drugih krščanskih veroizpovedi v Trstu in s krajevno judovsko skupnostjo. Od leta 1978 do 1981 je bil urednik škofijskega glasila Vita nuova, leta 1983 pa je bil imenovan za škofa v Vittoriu Venetu. Tam je ostal do leta 1997, ko je po smrti škofa Lovrenca Bellomija prevzel tržaško škofijo in jo vodil do leta 2009. V tem času je nadaljeval politiko odprtosti svojega predhodnika do drugače mislečih in verujočih, občutljivosti za socialna, zgodovinska in kulturna vprašanja ter odprtosti do slovenske narodne skupnosti.