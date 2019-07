Umrla je novinarka Luciana Versi

Vztrajna, z izostrenim pogledom, tudi kritična, a vedno spoštljiva. Taka je bila tržaška novinarka Luciana Versi, ki je v ponedeljek umrla v Trstu v 70. letu starosti. Premagala jo je bolezen, rak, proti kateremu se je borila skoraj tri desetletja.

Luciana Versi Zambonelli (1950) je bila do leta 2016, ko se je upokojila, zaposlena v tiskovni agenciji Dežele Furlanije Julijske krajine (ARC). Pred tem je bila v drugi polovici 70. let redna sodelavka novinarske agencije Alpe Adria, v 90. letih pa tudi urednica tednika Il Meridiano. Aktivna je bila v deželnem enotnem novinarskem sindikatu Assostampa, svoj čas pa je delila tudi z društvom Amici del cuore in Fundacijo Umberto Veronesi. Kolegi iz agencije ARC izpostavljajo Lucianino občutljivost, diskretnost in široko kulturo: bila je humana in radodarna, posredovala nam je občutek pripadnosti uredništvu in zavedanje o pomenu vsake besede, tako napisane kot izrečene.