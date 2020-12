Unikatna zasebna zbirka z mednarodnim ugledom

Na domu družine Carrino živi gost, ki je zasedel večji del hiše in zahteva zase vsako steno in polico, od dnevne sobe do kopalnice. Njegova podoba sprejme obiskovalca tudi na vhodnih vratih. V teh prostorih vse govori o ljubezni do njega. Ko zbirateljska strast preseže meje hobija, se dom lahko spremeni v muzej in Beethovnova knjižnica v Miljah je občudovanja vreden dokaz predanosti kulturnemu idealu. Imenuje se »knjižnica«, saj je večji del eksponatov »papirnatih«. Med 11.000 predmeti zbirke pa najdemo veliko več.

Ob vstopu v dnevno sobo zagledamo na primer velik doprsni kip (ki ni edini), nad klavirjem ure in svetilke z Beethovnovo podobo, na stenah slike in portrete v dvestoletnem razponu. Tematska numizmatična zbirka je verjetno največja na svetu in tudi filatelistična je edinstvena v mednarodnem merilu. Obsežna zbirka ex librisov na Beethovnovo temo ponuja izjemno zanimive, male umetnine in nenavadna je tudi raznolika zbirka razglednic (sporočila ljubljenim ženskam so v prejšnjih stoletjih potovala tudi z Beethovnovo podobo ali s fragmenti njegovih del). Bolj »pop« podoba mita se ne pojavlja samo v kiču turističnih spominkov, a tudi v reklamah, kjer Beethoven jamči za kakovost znane znamke klavirjev, a tudi slušnih aparatov in žganih pijač.

